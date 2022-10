Dla wielu rybniczan żużel to coś więcej niż sport. To pasja, religia. Dla nich powstała niezwykła publikacja na 90-lecie sportu w mieście

Rybnik, 21 września 1969

Do końca pozostały już tylko trzy starty. W czternastym Tkocz jechał ostatni za Klementiewem, który niespodziewanie przewrócił się. Polak zaczepił o jego motocykl. Podbita maszyna Tkocza przeleciała przez siatkę bandy… do strefy bezpieczeństwa. Sędzia przerwał bieg. Bezzasadnie protestowali podenerwowani Brytyjczycy i Szwedzi. Obrażony Funcin został w parkingu i w powtórce przed maszynę startową podjechali tylko Brytyjczyk i Polak. Dwa punkty wydawały się pewne, ale Tkocz zrobił na starcie „świecę” i mógł już tylko patrzeć jak rywal spokojnie jechał po 3 punkty. Przewaga gospodarzy stopniała do 1 punktu a do końca zostały już tylko dwa biegi. Zrobiło się bardzo nerwowo a emocje udzielały się nie tylko kibicom. Na szczęście mieli w nich jechać dwaj najlepsi w polskiej drużynie – Wyglenda i Jancarz. Presja była jednak ogromna. Czy wytrzymają …? Na szczęście obaj odnieśli pewne zwycięstwa a kiedy Jancarz w ostatnim biegu, prowadząc zbliżał się do mety, rybnicki stadion oszalał z radości. Polscy żużlowcy po raz czwarty w historii zostali mistrzami świata! Prawdziwe okazały się hasła na bardzo wtedy popularnych transparentach, przynoszonych przez kibiców na stadion: „Na rybnickim torze tylko Polska wygrać może”.