Dlaczego kot mruczy? Kocie powody do mruczenia są bardziej złożone niż Ci się wydaje. Sprawdź! Katarzyna Wiśniewska-Lewicka

Dlaczego mój kot mruczy? Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista: mruczenie oznacza, że jest zadowolony i szczęśliwy. Twierdzenie to jest tylko częściowo prawdziwe. Okazuje się bowiem, że kocie powody do mruczenia są o wiele bardziej złożone niż nam się wydaje. Rzeczywiście, kot mruczy najczęściej wtedy, kiedy czuje się dobrze – i to uczucie przenosi również na swojego człowieka. Jednak zwierzęta te mruczą także z innych powodów. Sprawdź, jakich, bo umiejętność interpretacji kocich emocji pomoże Ci lepiej komunikować się z Twoim pupilem i pogłębić łączącą Was więź.