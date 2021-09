Dlaczego mieszkańcy Katowic, Sosnowca i Częstochowy nie biorą udziału w konsultacjach społecznych? JEST SPRAWA! Program DZ i TVP3 Katowice

Pół procenta mieszkańców - tyle wzięło udział w konsultacjach, kiedy Katowice zapytały mieszkańców, jak daleko ma sięgać strefa płatnego parkowania. W Częstochowie w ciągu miesiąca zaledwie 6 osób miało czas, by wypowiedzieć się na temat transportu miejskiego. W Sosnowcu na pytanie o dopłaty do żłobków, nie odpowiedział nikt. Nie jesteśmy zainteresowani tym, co dzieje się w naszych miastach, czy konsultacje z mieszkańcami są prowadzone źle?

Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w 4 odcinku programu JEST SPRAWA! ZOBACZ NAGRANIE

Naszymi gośćmi będą, prof. Jacek Szołtysek, kierownik Katedry Logistyki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Grzegorz Wójkowski, prezes Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.