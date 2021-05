Dlaczego Piast Gliwice został bez europejskich pucharów? Gerard Badia żegna się z klubem z Okrzei

Waldemar Fornalik: Na grę w pucharach pracuje się cały sezon

W niedzielnym meczu Piast przegrywał 1:2, ale mógł doprowadzić do remisu. Jednak Jakub Świerczok nie wykorzystał rzutu karnego. Najlepszy polski strzelec PKO Ekstraklasy, który z Wisłą zdobył swoją 15 bramkę (na 1:1), tym razem zawiódł przy karnym. Do przerwy „Biała Gwiazda” prowadziła 3:1. W 83. minucie Tiago Alves (po podaniu Świerczoka) strzelił na 2:3, ale Piast już nic więcej nie wskórał.

- Jesteśmy zawiedzeni z tego powodu, że nie awansowaliśmy do gry w europejskich pucharach, ale uważam, że na tę grę i pozycję pracuje się cały sezon - mówił trener Piasta Waldemar Fornalik. - Niestety, my zgubiliśmy zbyt wiele punktów na początku sezonu, bo wystarczyłoby dodać tylko zwycięstwo w jednym z tych spotkań i przystąpilibyśmy do meczu z Wisłą w bardzo komfortowej sytuacji. Jeżeli to się wszystko sprowadza do jednego meczu, to takie rzeczy w piłce też mają miejsce. Mam na myśli to, że Wisła praktycznie każde uderzenie zamieniała na bramkę. My z kolei mieliśmy rzut karny, który mógł wyrównać, tak się nie stało i za chwilę był gol na 3:1… Myślę, że gdybyśmy wcześniej zdobyli bramkę na 3:2, to bylibyśmy w stanie wyrównać, a być może jeszcze wygrać.