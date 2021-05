Dlaczego Podbeskidzie Bielsko-Biała zmierza do I ligi? Oto pięć grzechów głównych Górali ANALIZA

1. Pycha po awansie

W tabeli rundy wiosennej Podbeskidzie zajmuje niezłe jak na beniaminka 10. miejsce. Jeśli po meczu z Legią spadnie do pierwszej ligi, to zapłaci przede wszystkim za fatalną postawę z jesieni i pychę działaczy klubu po awansie do PKO Ekstraklasy. Prezes Bogdan Kłys, ówczesny trener Krzysztof Brede i towarzyszący mu dział sportowy uwierzyli, że zawodnicy, którzy wybili się ponad pierwszoligową przeciętność, bez problemów poradzą sobie na wyższym poziomie. Ich założenia brutalnie zweryfikowały nie tylko wyniki Górali, ale też losy tychże piłkarzy - Rafał Figiel walczy dziś z GKS-em Katowice o awans z drugiej ligi, Tomasz Nowak przeszedł to trzecioligowego Rekordu, a Bartosz Jaroch, Aleksander Komor czy Kacper Gach bardzo szybko wrócili do pierwszej ligi. Podbeskidzie zapłaciło za brak doświadczenia działaczy i trenera Bredego, który grając ofensywną piłkę porwał się z motyką na słońce.