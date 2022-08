Długi weekend nad wodą: Jezioro Żywieckie kusi atrakcjami. Plaża, noclegi, ceny i propozycje wycieczek nad Jeziorem Żywieckim Emil Hoff

To właśnie wzniesie tej zapory w 1966 r. spowodowało powstanie Jeziora Żywieckiego. Na dnie zbiornika znalazło się kilka wiosek. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 4.0. Pudelek (Marcin Szala), CC BY-SA 4.0 Zobacz galerię (3 zdjęcia)

W Polsce nie brak świetnych miejsc na wypoczynek nad wodą i wcale nie trzeba jechać aż nad Bałtyk czy na Mazury, by móc cieszyć się wakacjami, urlopem czy słonecznym weekendem na plaży, czy w kajaku. Piasek, wodne zabawy, szumiące lasy, a nawet możliwość poszybowania na paralotni – to tylko część atrakcji Jeziora Żywieckiego na Śląsku. Zapraszamy do przewodnika po tej niezwykłej okolicy. Poznacie w nim plaże, kąpieliska, trasy spacerowe i atrakcje w Żywcu i nad Jeziorem Żywieckim, a także ceny i wskazówki dojazdu.