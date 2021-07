Dni Czeladzi 2021 już w sierpniu. Na scenie w odnowionym amfiteatrze w Parku Grabek pojawią się m.in. Kult i kabaret Paranienormalni

Ubiegłoroczne Dni Czeladzi zapowiadały się bardzo ciekawie. Tak więc wielu mieszkańców mocno żałowało, że COVID-19 tak mocno odcisnął piętno na naszym codziennym życiu. Wszak w odstawkę musiały pójść śluby, uroczystości rodzinne, a co za tym idzie nie było żadnych szans, by wspólnie bawić się na święcie miasta. Na szczęście ostatnie tygodnie wyglądają inaczej, publiczne zgromadzenia i imprezy są już możliwe, choć oczywiście trzeba zachować rozsądek.

Jak się okazało tegoroczne Dni Czeladzi więc się odbędą. Wspólnie posłuchamy, potańczymy pewnie też, a do tego przyjmiemy sporą dawkę dobrego humoru w sobotę 28 sierpnia oraz w niedzielę 29 sierpnia. A więc tuż przed powrotem w szkolne mury. Wszystkie atrakcje zaplanowane zostały w odnowionym amfiteatrze w Parku Grabek, dla którego to amfiteatru będzie to tak naprawdę debiut, jako “gospodarza” tak wielkiej, miejskiej imprezy. Udało się również “zakontraktować” większość wykonawców, którzy mieli wystąpić dla czeladzian oraz mieszkańców całego Zagłębia przed rokiem.