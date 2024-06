Dni Dąbrowy Górniczej 2024. Hip-hopowo, rockowo i musicalowo w Parku Hallera. Dobra zabawa w deszczu i słońcu Zobaczcie zdjęcia Piotr Sobierajski

Dni Dąbrowy Górniczej 2024 to były dwa dni dobrej, muzycznej zabawy w Parku Hallera. Pogoda płatała wszystkim figle. Raz padał deszcz, innym razem świeciło słońce, ale nie miało to wpływu na publiczność. Ta licznie stawiła się na koncertach, bawiąc się wspólnie na rockową nutę i w hip-hopowych rytmach. Nie zabrakło też chętnych do posłuchania największych przebojów musicalowych w ramach festiwalu "Dotyk dźwięku".