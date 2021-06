Dni Mikołowa się nie odbędą. To już drugi rok z rzędu bez imprezy. Co z innymi wydarzeniami?

Kolejny rok bez Dni Mikołowa

W 2021 roku nie odbędą się Dni Mikołowa. To kolejny rok, w którym pandemia przekreśliła plany organizatorom imprezy. Ze względu na panujące obostrzenia władze Mikołowa musiały zrezygnować z dni miasta. Aktualnie dopuszczalne jest organizowanie imprez masowych na świeżym powietrzy do 250 osób, nie licząc osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. Poprzednie odsłony Dni Mikołowa gromadziły wokół siebie nawet do 5000 osób.