Dni Sosnowca 2022. Tłumy pod sceną w parku Sieleckim! Zobacz galerię zdjęć z drugiego dnia miejskiego święta

Dni Sosnowca 2022. Tłumy pod sceną w parku Sieleckim!

Jednak główną atrakcją dnia były wieczorne koncerty. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się koncert Dawida Kwiatkowskiego. Pierwsi fani na placu przed sceną pojawiali się już przed południem, by zająć miejsca przy barierkach pod samą sceną. Jednak zanim fanki i fani muzyka zobaczyli swojego idola na scenie, mogli posłuchać występów dwóch gwiazd, owi które w niczym nie ustąpiły headlinerowi wieczoru.

Sobotnie koncerty z pewnością na długo zapiszą się w pamięci sosnowiczan. Wspaniała zabawa, do której zaprosili zaproszeni na święto miasta artyści porwała zgromadzone przed sceną tłumy. Koncerty rozpoczęły się o godzinie 17:00 – chociaż impreza w parku trwała od samego rana, a to dzięki rozstawionym tam karuzelom i animacjom dla najmłodszych.

Daria, Komodo, Dawid Kwiatkowski i Agnieszka Chylińska - same gwiazdy

Jako pierwsza na scenie pojawiła się Daria – piosenkarka popowa pochodząca z Mikołowa, która dała świetny występ, prezentując największe przeboje z swojej twórczości. Po niej na scenę wkroczyło Komodo – trio muzyczne, których utwory usłyszeć można niemal w każdym klubie. Energetyczna, porywająca do tańca muzyka zamieniła na kilkadziesiąt minut park Sielecki w dyskotekę, na której bawiło się wspólnie setki ludzi!

O dwudziestej swój koncert rozpoczął muzyk, który do Sosnowca przyciągnął tłumy nie tylko z miasta, ale i całego Śląska – Dawid Kwiatkowski. To, jakiego kalibru to gwiazda, świadczyły reakcje publiczności, która owacjami dziękowała za każdy utwór.