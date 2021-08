Do lipca zaginęło aż 130 dzieci! Na co muszą uważać rodzice? Jak rozmawiać z dzieckiem? JEST SPRAWA! Program DZ i TVP3 Katowice Katarzyna Kapusta-Gruchlik

Tylko do lipca bieżącego roku zaginęło 130 dzieci. W poprzednim roku było to 180 zaginięć, przez cały rok. Co robić, gdy dziecko zniknie nam z oczu lub zagubi się w tłumie, nie wróci o umówionej godzinie do domu? Jak reagować i o czym powinniśmy pamiętać? Wszystkie te kwestie poruszamy w nowym programie "Jest sprawa!" DZ i TVP3 Katowice.