Do śląskich placówek oświatowych przyjęto 9600 uczniów z Ukrainy, najwięcej w Katowicach. Uruchomiono też 90 oddziałów przygotowawczych. – Sytuacja jest dynamiczna i zmienia się codziennie. W ostatnich dniach liczba dzieci i młodzieży z Ukrainy wrastała codziennie o około tysiąc osób.

W polskich szkołach nieustannie przybywa uczniów, będących obywatelami Ukrainy, którzy opuścili swój kraj w wyniku działań zbrojnych, jakie mają miejsce w ich ojczyźnie. Ukraińskie dzieci przyjmowane są również do placówek oświatowych na terenie województwa śląskiego, gdzie także przyjeżdżają uchodźcy, poszukujący schronienia. Uczniowie dołączają zarówno do klas już funkcjonujących w szkołach, gdzie uczą się razem z polskimi rówieśnikami, jak i do oddziałów przygotowawczych, tworzonych specjalnie dla dzieci ukraińskich.

Do śląskich placówek oświatowych przyjęto 9600 uczniów z Ukrainy

Według raportu Systemu Informacji Oświatowej z 22 marca, w dniach od 24 lutego do 21 marca do placówek oświatowych w województwie śląskim zostało zapisanych 9600 dzieci z Ukrainy. Wśród nich, najwięcej uczniów przyjęto do szkół podstawowych, gdzie uczęszcza 7055 ukraińskich dzieci. W przedszkolach jest ich 1754, a w szkołach ponadpodstawowych 791 młodych uchodźców z Ukrainy. Uczniowie, którzy wyjechali z ogarniętego wojną kraju, również w śląskich szkołach mają możliwość skorzystania z dodatkowej nauki języka polskiego, z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, a także ze wsparcia osoby, która w sposób płynny posługuje się językiem ukraińskim. Uchodźcy, tak jak i polscy uczniowie mogą też uzyskać pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Uruchomiono jak na razie 90 oddziałów przygotowawczych

Poza możliwością dołączenia ukraińskich dzieci do klas już istniejących, w polskich szkołach powstają oddziały przygotowawcze, rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Są one przeznaczone dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego lub ich wiedza oraz umiejętności są na poziomie niewystarczającym do nauki w istniejących już polskich klasach oraz grupach. W dedykowanych uchodźcom oddziałach przygotowawczych, dzieci i młodzież uczą się języka polskiego w wymiarze nie niższym niż sześć godzin tygodniowo. Na stanowisku pomocy nauczyciela mogą zostać zatrudnieni również nauczyciele z Ukrainy. Według danych z 22 marca, w województwie śląskim uruchomiono jak na razie 90 oddziałów przygotowawczych, w ramach których na zajęcia uczęszcza 1014 uczniów.

Najwięcej uczniów przyjęto do tej pory w placówkach katowickich

W związku z tym, że w Polsce uchodźców z Ukrainy ciągle przybywa, coraz więcej placówek oświatowych otwiera się na przyjęcie kolejnych uczniów i podopiecznych zza wschodniej granicy. – Sytuacja jest dynamiczna i zmienia się codziennie. W ostatnich dniach liczba dzieci i młodzieży z Ukrainy wrastała codziennie o około tysiąc osób – zauważa Anna Kij, Dyrektor Wydziału Jakości Edukacji Śląskiego Kuratorium Oświaty. Instytucja nie prowadzi codziennych analiz, uwzględniających dane o przyjęciach ukraińskich dzieci do śląskich szkół z podziałem na wszystkie miasta i gminy. Zgodnie z raportem z 22 marca 2022 roku najwięcej uczniów przyjęto do tej pory w placówkach katowickich – 1165 osób, gliwickich – 792 osób i częstochowskich – 598 osób.

