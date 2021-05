Dobromir Sośnierz wzywa do bojkotu tęczowych toreb IKEA MEMY. Internet pyta Sośnierza, kiedy odpuści aktywność w mediach społecznościowych TK

Dobromir Sośnierz zabrał głos ws. ponownego pojawienia się tęczowych toreb w sieci IKEA. Poseł Konfederacji zachęcił do bojkotu kupna toreb Storstomma. Jego zdaniem "strugacze mebli" nie powinni pouczać innych w sprawach światopoglądowych. Przypomnijmy, że IKEA sprzedaje torby w prospołecznym celu, na który przeznaczy dochód ze sprzedaży. Co na to internauci? Zachęcają Sośnierza do porzucenia aktywności w mediach społecznościowych. Zobacz memy w galerii zdjęć.