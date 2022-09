Doda szuka miłości. Na Instagramie możemy podziwiać jej wdzięki i urodę... Wow! Robi wrażenie, jest niezmiennie odważna Barbara Romańczuk

Doda. 12 kroków do miłości - to program, w którym znana wszystkim artystka, Dorota Rabczewska poszukuje prawdziwej miłości. Piosenkarkę na scenie oglądamy od 20 lat, znana jest ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi, odważnych strojów i potężnego głosu. Do dzisiaj jej utwory trafiają na listy przebojów. W mediach społecznościowych chętnie dzieli się z fanami swoim życiem i zachwyca. Zobaczcie sami!