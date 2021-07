Doda to polska Madonna? Zobacz, jaką przeszła metamorfozę ZDJĘCIA Taką drogę przeszła Dorota Rabczewska

NOWE Katowice. Wodne place zabaw pełne dzieciaków. Tak radzimy sobie w czasie upałów

Trochę wody dla ochłody? No pewnie, zwłaszcza, gdy temperatury za oknem przekraczają 30 stopni Celsjusza! Zobaczcie, co działo się we wtorek, 6 lipca, na wodnych placach zabaw w Katowicach