Dodatkowe opłaty ukryte podczas pobytu w szpitalu - za to musisz zapłacić sam. Przygotuj extra gotówkę!

W Polsce nie trzeba płacić za pobyt w szpitalu. Jest to możliwe dzięki funkcjonowaniu publicznego systemu opieki zdrowotnej, który finansowany jest z budżetu państwa i składek zdrowotnych. Pacjenci, którzy korzystają z publicznych szpitali, nie muszą płacić za leczenie, wizyty u lekarza, badania diagnostyczne oraz wiele innych usług medycznych. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych, opłaty mogą być pobierane tylko w niektórych przypadkach, np. za wydanie zaświadczenia lekarskiego lub za leki, które nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W przypadku pobytu w szpitalu pacjenci nie ponoszą żadnych kosztów, niezależnie od długości hospitalizacji czy rodzaju świadczonej opieki medycznej. W szpitalach publicznych zapewniane są bezpłatne posiłki, opieka pielęgniarska i lekarska, a także dostęp do niezbędnych leków. Są jednak rzeczy, za które pacjent musi sam ponieść koszty. Są to zwykle po prostu dodatkowe udogodnienia, o które prosi pacjent. Za co zapłacimy sami?