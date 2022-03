Dofinansowanie na dzieci w żłobkach od 1 kwietnia. Komu przysługuje i jak złożyć wniosek?

Śpiesz się, aby nie stracić pieniędzy!

Oprócz 1 kwietnia, ważnym terminem jest koniec maja. Jeśli do końca tego miesiąca złożymy wniosek, to ZUS przyzna świadczenie z datą przyjścia dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego. Nie będzie to jednak data wcześniejsza niż początek roku.

Warto nie zwlekać ze złożeniem dokumentu. Kwota dofinansowania sięga maksymalnie 400 złotych, jednak nie dotyczy ono opłaty za wyżywienie.