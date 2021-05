Doka Downhill City Tour: Oświadczyny na festiwalu rowerowym w Ustroniu ZDJĘCIA

Wielkie majówkowe ściganie na deskach SUP na Pogorii III. W niedzielę rywalizacja zaplanowana została w Katowicach

W sobotę 1 maja na Pogorii III w Dąbrowie Górniczej zorganizowane zostały zawody zaliczane do Pucharu Polski - Silesia SUP CUP. Kto wystartował do sportowej rywalizacji w majówkę? Miłośnicy pływania na supach, czyli deskach z wiosłami.