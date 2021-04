Doktorantka częstochowskiego uniwersytetu, Marika Turek, doceniona za badania nad nadciśnieniem i leczeniem koronawirusa

Celem programu od początku jego istnienia jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac, zmierzających do rozwoju nauki poprzez wsparcie finansowe w formie stypendium - informują organizatorzy konkursu.

Leki przeciwnadciśnieniowe, które są przedmiotem projektu, obecnie poddawane są bardzo wielu badaniom klinicznym na całym świecie i mogą okazać się pomocne w leczeniu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Na podstawie badań retrospektywnych stwierdza się, że mogą one być skuteczne w walce z koronawirusem, ponieważ wpływają na układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAAS), a szczególnie na białko ACE2, które jest także receptorem dla koronawirusa SARS-CoV-2 ułatwiającym jego wniknięcie do komórki. W tegorocznej edycji Programu nagrodzono tylko 6 osób, w 3 kategoriach: magistranckiej (1 osoba), doktoranckiej (2 osoby) i habilitanckiej (3 osoby).

Zachęcają kobiety do działania

Celem programu L'Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki prowadzonego od 2001 roku jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Partnerami Programu są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Polska Akademia Nauk. Do 2020 roku w Polsce wyróżniono 105 naukowczyń. Wyboru, co roku dokonuje Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej.

Polska jest jednym ze 118 krajów, w których co roku przyznawane są stypendia dla utalentowanych naukowczyń. Program Dla Kobiet i Nauki jest częścią globalnej inicjatywy For Women in Science, która powstała dzięki partnerstwu L'Oréal i UNESCO. Stypendystki edycji krajowych mają szansę na międzynarodowe wyróżnienia: nagrodę International Rising Talents (w ich gronie są już trzy Polki: dr hab. Bernadeta Szewczyk - 2016 rok, dr hab. Joanna Sułkowska - 2017 rok oraz dr Agnieszka Gajewicz - 2018 rok) oraz L'Oréal-UNESCO Award, przyznawane co roku w Paryżu w ramach For Women in Science Week 5 laureatkom, których odkrycia dostarczają odpowiedzi na kluczowe problemy ludzkości.