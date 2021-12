Doleżal stracił cierpliwość. Sensacyjny efekt weekendu Pucharu Świata w Wiśle

W Wiśle aż takiej katastrofy nie oglądaliśmy, ale to co się wydarzyło jest po kilkunastu tłustych latach porównywalne. W niedzielnym konkursie indywidualnym w Pucharze Narodów jako kraj wzbogaciliśmy się ledwie o 38 punktów. Z jedenastu zawodników, którzy w piątek przebili się przez kwalifikacje do drugiej rundy weszło tylko trzech, przy czym Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł wcisnęli się do niej w „ogonie” trzydziestki i tylko Kamil Stoch bronił honoru zajmując dziewiąte miejsce. W finale żywa legenda polskich skoków nie potrafił jednak utrzymać nawet tego i wylądował tuż za czołową dziesiątką.

- Mam wrażenie, że te skoki nie są aż tak złe, ale wyniki mówią same za siebie - nie mógł zrozumieć wydarzeń Stoch.

Chociaż trudno w to uwierzyć to trzech Biało-Czerwonych w drugiej serii to i tak najlepszy dorobek w obecnym sezonie.

- Jest niedobrze - przyznał selekcjoner Michal Doleżal.