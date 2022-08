Dolina Pięciu Stawów Spiskich. Po piękne widoki nie trzeba wchodzić na szczyt. Zapraszamy na wycieczkę dolinami Tatr Wysokich

Pięć Stawów Spiskich – skąd wyruszyć w trasę?

Chcąc iść na wycieczkę do Pięciu Stawów Spiskich (Spisskie Plesa) najlepiej wyjść z miejscowości Stary Smokowiec (Stary Smokovec). Dowiezie nas tutaj popularna elektriczka, czyli kolejka kursująca u podnóża Tatr. Do miejscowości można również dojechać samochodem. Znajduje się tu kilka parkingów, więc z bezpiecznym pozostawieniem auta nie powinno być problemów. Na miejscu rozglądamy się za zielonymi znakami prowadzącymi w kierunku Hrebienioka. Jeżeli wolimy oszczędzać siły, możemy skorzystać z kolejki naziemnej kursującej pomiędzy Starym Smokowcem, a wspomnianym Hrebieniokiem.

Schronisko Zamkovskiego – tu trzeba koniecznie zajrzeć

Oba warianty trasy, po ok. 1,5 godz. wędrówki, doprowadzą nas w okolice Wodospadów Zimnej Wody. Na tym etapie skończy się łagodne, spacerowe podejście, a zacznie bardziej wymagający marsz pod górę. Stąd roztacza się widok na dwie doliny, nas interesuje odbicie w prawo za zielonymi znakami. Kierujemy się w stronę Schroniska Zamkovskiego (Zamkovského chata), jednak zanim do niego dojdziemy, miniemy Olbrzymi Wodospad (Obrovský vodopád). Jeżeli nie jesteście zaprawionymi piechurami i nie chcecie iść dalej, warto podejść przynajmniej do tego miejsca. Ścieżka przecina potok tuż przy wodospadzie, a przyjemna mgiełka daje kojącą ochłodę. Stąd mamy zaledwie kilkanaście minut marszu do pierwszego schroniska na trasie.