Dolina Trzech Stawów: Piękna złota jesień zawitała do Katowic. Weźcie ze sobą kubek herbaty i chodźcie z nami na spacer nie wychodząc z domu

Najbliższe trzy dni przyniosą nam dużo słońca i nieco wyższe temperatury. To właśnie na takie momenty zawsze czekamy, one kojarzą nam się najbardziej z naszą piękną polską złotą jesienią. Opadająca jarzębina, zmieniające kolor liście, i promienie słońca aż zachęcają do wyjścia z domu i przewędrowania przez pobliskie lasy i parki.

My wybraliśmy się dzisiaj do Doliny Trzech Stawów, by sprawdzić, czy to, o czym piszemy, zawitało również w te zakątki Katowic. Jeżeli nie macie chwili, by przejść się sami, bądź potrzebujecie zachęty na aktywny dzień, koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć.