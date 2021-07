Dom dla każdego? Polski Ład ułatwi budowę domu do 70 mkw. Rządowy program to mniej formalności przy budowie TK

Obraz Jens Neumann z Pixabay

Dom w zasięgu ręki każdego, kto może sobie na to pozwolić? Polski Ład ma przynieść ogromne ułatwienia w budowie domów parterowych do 70 mkw. Łączna powierzchnia użytkowa takiego domu nie może przekraczać wraz z poddaszem powierzchni 90 mkw. Trwają rządowe prace nad ustawą, która zrewolucjonizuje proces budowy domów. Sprawdź, co się zmieni.