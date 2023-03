Donald Tusk w Częstochowie obiecał 1500 zł "babciowego". Zareagowała minister Maląg

Zdaniem Donalda Tuska, wprowadzenie "babciowego" to byłaby sytuacja, w której wszyscy wygrywają.

- Matka jak chce, wraca do pracy, ma trochę więcej środków, tymi środkami dzieli się, po to, żeby dziecko miało opiekę. A z punktu widzenia nas wszystkich jako całości państwa nikt nie traci na tym, bo jak (kobieta) wraca do pracy, zaczyna płacić różne składki, to one i tak do budżetu wrócą mniej więcej w tej wysokości, a nawet większej niż te 1500 zł – wyjaśniał Tusk.