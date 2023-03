Donald Tusk w Siemianowicach Śląskich spotkał się z nauczycielami. Przewodniczący PO uderzył w Konfederację

Donald Tusk kontynuuje wizytę na Śląsku. W piątek 24 marca przewodniczący Platformy Obywatelskiej spotkał się z nauczycielami w Centrum Konferencyjno-Bankietowym “u Ostrowskich” przy ul. Michałkowickiej 7 w Siemianowicach Śląskich. Lider opozycji na początek przywołał postulat Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczący 20 proc. podwyżek dla nauczycieli. ZNP prosiło KO o poparcie tej inicjatywy.

- Już od wielu miesięcy mówiłem o potrzebie podniesienia wynagrodzenia o 20 procent nauczycielkom, nauczycielom i szerzej tym wszystkim, którzy pracują dla ludzi w imieniu państwa - mówi Donald Tusk. - Wiem to po sobie, że do zawodu nauczycielskiego nie idzie się by zarabiać wielkie pieniądze. Każdy kto wybiera ten zawód w jakimś sensie decyduje się na misję i służbę, której celem nie jest wyłącznie zysk. Każdy kto szukałby zysku znalazłby inną drogę. Tylko to wystarczy by ten zawód był otoczony uczciwym, państwowym patronatem, był darzony szacunkiem - dodaje.