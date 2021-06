Donald Tusk wraca 3 lipca? Jest zaplanowane posiedzenie Rady Krajowej PO. W poniedziałek Tuska uprzedzi Rafał Trzaskowski

Powrót Tuska do krajowej polityki to od kilku tygodni główny temat do spekulacji po stronie opozycji. Obecny szef Europejskiej Partii Ludowej, były przewodniczący Rady Europejskiej i były lider Platformy Obywatelskiej, na początku czerwca powiedział w TVN24: „Nie muszę spełniać żadnych osobistych ambicji, ale czuję potrzebę realizacji celu, jakim jest przywrócenie norm demokratycznych w Polsce. Jestem w stanie podjąć każdą decyzję, która pomoże odwrócić ten niebezpieczny dla Polski obrót spraw”.