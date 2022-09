„Dorosły” festiwal filmowy w Miszkolcu - relacja

Choć mój przyjaciel Tibor Biró, dyrektor tego festiwalu, z roku na rok narzeka, że coraz trudniej jest zgromadzić fundusze, to w bieżącym roku impreza właśnie stała się pełnoletnia, bo w dniach 09.09 – 17.09 odbywa się właśnie jego 18 edycja. A Tibor zapewne uznał, że ja też „wydoroślałem” (uczestniczyłem bodaj 7 razy) i zaprosił mnie do członkostwa w jury konkursu głównego! To wielki zaszczyt, ale i obowiązek, bo wraz z pozostałymi członkami – Francuzką Isabelle (Przewodnicząca), Litwinką Gretą, Michałem z Czech oraz Węgrem Balazsem ocenialiśmy 16 konkursowych filmów.

W ostatnią niedzielę obejrzałem ich… pięć czyli od przedpołudnia do późnej nocy, albowiem niektóre filmy oglądaliśmy awansem, aby wcześniej przygotować werdykt. Wynik już znamy, oficjalne ogłoszenie nagród odbędzie się jutro, ale… za żadne skarby świata nie mogę przekazać rezultatu! Oprócz konkursu głównego były też sekcje filmów dokumentalnych (Cinedocs), nemzetközi verseny rövidfilmek (krótkiego metrażu), kitekintő (otwarte spojrzenie), przegląd filmów archiwalnych (Cineclassic) oraz pokazy specjalne.