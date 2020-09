„Dość tresury maseczkowej”. W Sosnowcu odbył się protest przeciw obostrzeniom koronawirusowym. Nie wierzą w Covid-19, tylko w spisek

Protest przeciwko koronawirusowym restrykcjom

„Wyłącz telewizję, włącz myślenie” - to główne hasło, które przyświecało uczestnikom happeningu w Sosnowcu. Niewielka grupka osób nawoływała w sobotni wieczór, 5 września, w centrum Sosnowca, pod pomnikiem Jana Kiepury do zakończenia restrykcji. Ich zdaniem pandemia koronawirusa to... spisek. Nie przekonują ich statystyki mówiące o liczbie ofiar i zachorowań, apele lekarzy, ani historie osób, które przeszły przez piekło COVID-19.