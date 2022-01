Dostawy węgla znowu będą blokowane? W poniedziałek 10 stycznia odbędą się kolejne rozmowy związkowców z zarządem PGG

Jeżeli rozmowy zakończą się fiaskiem, blokada wysyłki węgla z kopalń zostanie wprowadzona po raz kolejny. Gdyby w ciągu najbliższego tygodnia nie doszło do porozumienia, zacznie ona obowiązywać bezterminowo.

- Kolejne masówki na kopalniach zaplanowaliśmy na 11 stycznia. Dzień później odbędzie się referendum strajkowe. W przypadku, gdy nie dojdzie do przełomu do 17 stycznia, przejdziemy do bezterminowej blokady wysyłki węgla - zaznacza Rafał Jedwabny, przewodniczący Sierpnia'80 w PGG.