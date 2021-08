Dożynki gminne 2021 w Miedźnej. Na bogato, z rozmachem. Zobaczcie zdjęcia

- Z szacunkiem dotykam i całuję ręce wszystkich tych, którzy dotykają ziemi, zboża, łąk i maszyn - powiedział ks. Jan Piontek, proboszcz parafii św. Klemensa w Miedźnej na wstępie do dożynkowej mszy koncelebrowanej, której przewodniczył ks. Bogumił Mazurczyk, dziekan dekanatu miedźniańskiego.

Wśród księży sprawujących tę mszę był 71-letni ks. Ambroży Kucz, emerytowany proboszcz Chrystusa Króla w Rybniku-Golejowie, urodzony i wychowany w Miedźnej.

- Syn rolnika, nasz miedźniański kapłan senior, ks. Ambroży na tych polach siał, po tych polach chodził - mówił o nim ks. proboszcz Jan Piontek, który we wstępie do mszy powiedział i to, że wszyscy jesteśmy rolnikami, bo "chodzimy wśród tej ziemi, patrzymy na trud pracy i z tej pracy żyjemy".