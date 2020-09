Dożynki jasnogórskie 2020 z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy: Jedzenia nie zabrakło. Bóg zapłać

Podczas wystąpienia na Jasnej Górze prezydent Andrzej Duda dziękował rolnikom za ich trud i pracę, która jest gwarantem bezpieczeństwa całego kraju.

- Jestem tutaj nie tylko po to, aby podziękować za plony, jestem tutaj także po to, aby podziękować w imieniu całego polskiego i społeczeństwa rolnikom. Wszyscy pamiętamy, jak w telewizjach przedstawiano puste półki sklepowe, dlatego że ludzie obawiali się, czy starczy zapasów. Te półki w sklepach, które przez chwile były puste, błyskawicznie w ciągu kilku dni zapełniały się produktami spożywczymi. Jedzenia nie zabrakło. Chcę Wam z całego serca podziękować za to, że tak dzielnie stoicie na straży naszego bezpieczeństwa. Bóg zapłać! - mówił prezydent Andrzej Duda.