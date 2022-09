Dożynki w Grzybowicach. Wystrojone nawet fury i traktory. Zobaczcie zdjęcia

Tegoroczne świętowanie rozpoczęto nabożeństwem w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej. Po uroczystej mszy, ulicami Grzybowic przeszedł barwny korowód. Nie była to jednak zwyczajna procesja. Mieszkańcy wspięli się na wyżyny swojej kreatywności i oprócz bram i ogródków, przystroili także fury, dorożki i traktory!

To był prawdziwy powrót do korzeni! Nieliczni pamiętają, jak do Pierwszej Komunii Świętej zamiast ekskluzywnym samochodem, jechało się furmanką i to taką, która lata świetności ma już dawno za sobą. Taką podróż w czasie sprezentowali sobie zabrzanie, którzy z królewskim szykiem zajechali na stadion przy ul. Traktorzystów. Gdzie po części oficjalnej i symbolicznemu przekazaniu prezydent Zabrza bochenka chleba przez gospodarzy, tudzież tegorocznych starostów dożynek, rozpoczęto hulanki!

W programie tegorocznego święta plonów są m.in. występ Mirosława Szołtyska, Jolanty i Jacka Kierok, Karoliny Treli oraz Kordiana, a także warsztaty z szermierki, loterie i konkursy oraz zabawa taneczna, którą zakończy pokaz sztucznych ogni.