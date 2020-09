Dr Dawid Ciemięga bardzo ostro o antycovidowcach: "Pajace, którym wydaje się, że potrafią myśleć". 12 września protest ruchu

Ruchy antycovidowe rosną w siłę. Organizują happeningi antymaseczkowe i grupowe wejścia bez maseczek do sklepów. Nic dziwnego, że głos w tej kwestii zabrał słynny dr Dawid Ciemięga. Nie przebiera w słowach. W Sosnowcu i Rudzie Śląskiej ujawniły się grupy antycovidowe osób, które "nie wierzą" w koronawirusa i publicznie protestowały przeciwko obowiązkowi noszenia maseczek.

Ruchy antycovidowe rosną w siłę. Organizują happeningi antymaseczkowe i grupowe wejścia bez maseczek do sklepów. W Sosnowcu i Rudzie Śląskiej ujawniły się grupy antycovidowe osób, które "nie wierzą" w koornawirusa. Organizują antymaseczkowe happenningi oraz grupowe wejścia do sklepów bez maseczek. Antycovidowcy to przede wszystkim osoby wywodzące się z ruchów antyszczepionkowych. 12 września planują w Warszawie manifestację pod hasłem:" Zakończyć Plandemię. Dość kłamstw". Ponoć zainteresowanie jest ogromne, organizowane są autokary.

- Po licznych protestach w Europie czas na Polskę! Kolejny raz zjednoczeni wychodzimy na ulice Warszawy żądając zakończenia plandemii! Od kwietnia do końca sierpnia wiele milionów ludzi wyszło na ulice, ostatnio Berlina, Londynu, Kopenhagi, odbyły się też protesty w Szwajcarii, Austrii oraz w innych państwach. Media tzw. głównego nurtu milczą lub podają zaniżoną liczbę protestujących. Przemilczają też głos niezależnych ekspertów. Dlatego teraz idziemy pod siedziby telewizji żądając prawdy - czytamy w odezwie antycovidowców zamieszczonej na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"

Jak twierdzą organizatorzy akcji, nie chcą pozwolić na kolejny „lockdown”.

- Nie pozwolimy kolejny raz zamknąć naszego życia. Dość dyktatury, reżimu i niszczenia gospodarki! Koniec z odbieraniem wolności przez rozporządzenia, które są niezgodne z prawem i łamią Konstytucję - grzmią wyznawcy teorii, że pandemii nie ma.

Ruchy antycovidowe funkcjonują w wielu krajach. Ostatnio modne stały się grupowe wejścia do sklepów bez maseczek.

Filmik z takiej akcji w Polsce opublikował znany lekarz Dawid Ciemięga z Tychów, który od lat skutecznie walczy z antyszczepionkowcami. - Takie osoby to turbo de..., to jest niestety znak obecnych czasów, więc grupy zrzeszające takich pajaców rozrastają się szybko. A co gorsze, jeszcze im się wydaje, że potrafią myśleć - twierdzi dr Ciemięga.

Dodaje, że nawet jeśli COVID-19 zniknie, to on nadal będzie zalecał noszenie maseczek w sezonie grypowym: - Ponieważ nie lubię chorować, nie chcę chorować, a uważam, że maseczka zmniejsza ryzyko złapania infekcji - jakiejkolwiek. Będę namawiać też wszystkich, aby korzystać z maseczek w takim sezonie, kiedy się jest w tłumie czy placówce medycznej, nawet jeśli nie będzie COVID-19. Dla dobra nas wszystkich - wyjaśnia lekarz.

[polecane]20677385,20662629,20668919,20653491;1;Musisz to wiedzieć[/polecane]

Na swoim profilu w mediach społecznościowych zamieścił ostry komentarz wobec akcji antymaseczkowej w sklepach: