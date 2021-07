Dramat w Będzinie. 66-latek pobity na śmierć. Sprawca usłyszał zarzut morderstwa ze szczególnym okrucieństwem

Zatrzymano mieszkańca Będzina pod zarzutem morderstwa

W nocy z środy, 30 czerwca, na czwartek, 1 lipca, doszło do tragicznej zbrodni w Będzinie. 25-letni mężczyzna pod wpływem narkotyków oraz alkoholu wtargnął do mieszkania 66-letniego sąsiada i dotkliwie go pobił.