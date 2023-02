Dramatyczne statystyki w liczbie samobójstw w woj. śląskim. Dlaczego tak wiele osób odbiera sobie życie? Rozmawiamy z lek. Zuzanną Cebo

Każdego roku dochodzi do kilku tysięcy udanych zamachów samobójczych w Polsce. Zdecydowanie więcej było prób samobójczych. Z czego wynikają tak zatrważające statystyki?

To wynik ogólnoświatowej sytuacji. Mamy trudny czas za sobą, najpierw pandemia, teraz wojna za naszą wschodnią granicą. Wszystko to wpływa na wiele osób, które podczas wizyt mówią również o swojej trudnej sytuacji ekonomicznej. Mają dwa razy wyższe raty kredytów, wpadli w spiralę długów. Z czasem problemy te nawarstwiają się, zaś w pewnym momencie dochodzi do sytuacji, w której niektórzy nie widzą już żadnego rozwiązania i decydują się na najgorszą opcję, czyli samobójstwo.

Średnio co roku około 5 tys. osób odbiera sobie życie. Ale wyobraźmy sobie, że tyle osób mieszka w danej miejscowości i zaledwie w ciągu roku cała miejscowość znika z powodu samobójstw. To pokazuje z jak dużym problemem mamy do czynienia. Te liczby są przerażające.