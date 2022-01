Dramatyczny apel żywieckich radnych powiatowych. Nowoczesny Szpital Żywiec znalazł się na krawędzi upadku

Szpital w Żywcu na skraju upadku

- W imieniu mieszkańców Powiatu Żywieckiego, w trosce o zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom Powiatu, zwracamy się z apelem o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz poprawy sytuacji finansowej Szpitala Żywiec, a co za tym idzie ratowania służby zdrowia w Powiecie Żywieckim. Jako placówka służby zdrowia Szpital Żywiec stoi na krawędzi upadku - napisali radni powiatowi w apelu dotyczącym Szpitala Żywiec, który został otwarty raptem półtora roku temu.

Fatalne ryczałtowe przeliczanie

Budowa Szpitala Żywiec to przez lata była najbardziej wyczekiwana inwestycja na Żywiecczyźnie. Stary szpital nie nadawał się do remontu, więc zapadła decyzja o budowie nowej placówki. Powstawała w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Żywcu a kanadyjską firmy InterHealth Canada. Szpital został oficjalnie otwarty we wrześniu 2020 roku.