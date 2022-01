Dramatyczny pościg policji od Zabrza do Zbrosławic. Policjanci strzelali do kierowcy Tomasz Breguła

Policjanci z Zabrza strzelali do mężczyzny, który nie zatrzymał się do kontroli na ul. Jordana. Pościg zakończył się na nieużytkach w rejonie ulic Piaskowej i Wyzwolenia we wsi Zbrosławice w powiecie tarnogórskim. Wszystko wydarzyło się w poniedziałek 24 stycznia w godzinach porannych.