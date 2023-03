Dramatyczny wypadek na granicy polsko-czeskiej. Nie żyje mężczyzna

Za granicą polsko-czeską w Czeskim Cieszynie doszło do poważnego wypadku. Do zdarzenia drogowego miało dojść tuż za rondem po przekroczeniu granicy w Cieszynie Boguszowicach. Z relacji świadków wynika, że do wypadku doszło z udziałem kilku samochodów i TIR-a.

W wyniku zdarzenia zginął mężczyzna. Czescy funkcjonariusze badają teraz okoliczności wypadku.