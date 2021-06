Dramatyczny wypadek w Częstochowie. Czteroletnie dziecko wbiegło prosto pod samochód. Było reanimowane na miejscu, jest w ciężkim stanie Łukasz Klimaniec

Do dramatycznego wypadku doszło w piątek 18 czerwca w Częstochowie na al. Wojska Polskiego. 4-letni chłopczyk wbiegł prosto pod koła nadjeżdżającego samochodu. Dziecko było reanimowane na miejscu i w ciężkim stanie, nieprzytomne, zostało przewiezione do szpitala. Ranna została też jego matka, która pobiegła, by je ratować