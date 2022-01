Dramatyczny wypadek w Istebnej. Czołowo zderzyły się ze sobą dwa samochody. 23-latek trafił do szpitala. Sprawca uciekł! Piotr Chrobok

Groźny wypadek w Istebnej. Kierowca doprowadził do czołowego zderzenia, a potem uciekł z miejsca wypadku. Tak najprawdopodobniej przebiegał wypadek, do którego doszło na DW 943 w Istebnej. Wszystko wskazuje na to, że sprawcą był 43-latek, który na zakręcie stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w jadące z naprzeciwka audi 23-latka.