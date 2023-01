Dramatyczny wypadek w powiecie kłobuckim. Zderzenie karetki i samochodu osobowego. Pięć osób w szpitalu Katarzyna Gwara

Do dramatycznego zdarzenia doszło we Wręczycy Wielkiej (powiat kłobucki). Po zderzeniu samochodu osobowego z karetką do szpitala trafiło pięć osób.