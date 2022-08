Dramatyczny wypadek w Rybniku. Uderzyli w betonowy fundament na rondzie. Dwie osoby w ciężkim stanie

Dramatyczny wypadek w Rybniku. Dwie osoby w ciężkim stanie.

To nie była spokojna noc w Rybniku. Kilkanaście minut po północy na ulicy Wodzisławskiej w Rybniku doszło do dramatycznego wypadku. Jadąca od strony Wodzisławia w kierunku Rybika toyota yaris wjechała na wysepkę znajdującą się na środku ronda i uderzyła w mieszczący się tam fundament betonowy. To na tym fundamencie montowana ma być ozdoba wysepki, czyli kilkumetrowa wieża Eiffla, którą wymarzyli sobie mieszkańcy dzielnicy.

- Siła uderzenia była tak duża, że obaj jadący autem mężczyźni wylecieli z wraku - mówią nam strażacy z Rybnika.

Z informacji, do których udało nam się dotrzeć, wynika, że stan obu mężczyzn jest ciężki. Szczegółowe okoliczności wypadku ustala policja.