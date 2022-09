„Droga jest celem” - wystawa kolektywu Theseus w nowym salonie Goldenmark w Częstochowie. Majątek i sztuka pod jednym dachem

Kolektyw artystyczny Theseus, tworzą Aleksandra Cupiał i Szymon Parafiniak, którzy w swoich realizacjach koncentrują się na poszukiwaniu energii, światła i ruchu. Artyści zajmują się malarstwem, grafiką, rzeźbą i wideo.

- Dominujący w naszych pracach motyw labiryntu to symbol naszej wędrówki pomiędzy przeszłością a przyszłością. To pragnienie poznania przyczyny i sensu naszego jestestwa. Nasz umysł zniewolony potrzebą poznania, odciąga nas od ważnego aspektu tej peregrynacji, jakim jest teraźniejszość – „bycie tu i teraz” – wyjaśniają twórcy.

Jak tłumaczą, topos labiryntu wynika z uświadomienia ziemskiej wędrówki jednocześnie w świecie fizykalnym i duchowym.

- Jest bowiem wyzwaniem do właściwego odczytania sytuacji i znaków. Naszym życiowym zadaniem staje się odnalezienie właściwego wyjścia, dotarcie do punktu oczyszczenia i wyzwolenie. Zanurzamy się w medytacji, ponieważ obraz jest dla nas medytacyjnym efektem skupienia wewnętrznego. Musi być́ oczyszczony ze zbytecznych form i elementów narracyjnych, przemawiać́ komunikatywną zwięzłością nierozproszoną rzeczami i zjawiskami mniej istotnymi – dodają Aleksandra Cupiał i Szymon Parafiniak.

Droga jest celem - idea, której kolektyw Theseus daje wyraz w swojej twórczości, to równocześnie tytuł najnowszej wystawy.

- Przestrzeń, którą otwiera przed nami Theseus, jest tylko pozornie prosta w interpretacji. Ścieżki układające się w labirynt jasno wskazują na szukanie drogi, wyjścia albo skrótu. Jednak im dłużej obcujemy z obrazami, tym mocniej czujemy, że szukanie wyjścia z labiryntu to tylko jedna ze ścieżek w znaczeniu interpretacji obiektów. Może nie chodzi o znalezienie najkrótszej drogi i opuszczenie labiryntu, ale o zrozumienie, że jest on metaforą - czy też esencją - życia? – zaznacza Monika Kossak, kuratorka wystawy.

Przedstawicielka Goldenmark podkreśla, że pod względem możliwości interpretacji, dzieła wystawione pod nazwą „Droga jest celem” otwierają przed nami wiele drzwi, począwszy od złotych bram buddyzmu, a skończywszy na urzekającej prostocie geometrii.

Wystawę „Droga jest celem” można oglądać w salonie Goldenmark przy alei Najświętszej Maryi Panny 24 w Częstochowie.

Firma Goldenmark istnieje od ponad dekady. Wyróżnikiem marki na rynku jest unikatowa struktura oferty – metale szlachetne, diamenty i sztuka, a także największa w Polsce sieć salonów premium oraz zespół ekspertów, którzy pomagają budować majątek w oparciu o bezpieczne i piękne dobra trwałe.