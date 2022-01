Drogi gaz i prąd uderzą w DPS-y, szpitale i szkoły. Senator Marek Plura apeluje do premiera. Rząd twierdzi, że ma gotowy pakiet rozwiązań

"Zwracam się do Pana z gorącym apelem o podjęcie niezwłocznych i skutecznych działań osłonowych zmniejszających drastyczne, sięgające kilkuset procent, podwyżki cen gazu i energii elektrycznej używanych w celu ogrzewania pomieszczeń i przygotowania posiłków przez instytucje i podmioty gospodarcze zapewniające całodobową lub codzienną opiekę, terapię bądź edukację osobom niesamodzielnym, chorym, bądź wymagającym systemowego, długofalowego wsparcia a także dzieciom i młodzieży" - napisał w liście do premiera poseł Marek Plura.

Samorządy sporo oberwą po kieszeni przez wysokie podwyżki cen gazu i prądu. To samo czeka m.in. szpitale, domy pomocy społecznej i przychodnie. Za instytucjami wstawił się w liście do premiera Mateusza Morawieckiego senator PO, Marek Plura, który jest przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Opłata za ogrzewanie wzrosła dla tej przychodni z 12 do 84 tysięcy złotych

Zdaniem senatora, bez wdrożenia rządowych działań osłonowych, instytucje te zostaną zmuszone w krótkim czasie zakończyć swoją działalność. Ich budżety bowiem w zasadniczej części pochłoną opłaty za gaz i energię elektryczną. "Nawet gdyby wzrost cen tych mediów dla ww. podmiotów ukształtowałby się na poziomie uregulowanym dla indywidualnych mieszkań, to i tak znajdą się one w tragicznej sytuacji ze względu na wzrost cen innych wydatków niezbędnych do realizacji funkcji opiekuńczych, leczniczych, terapeutycznych, wychowawczych bądź edukacyjnych” – zwraca uwagę Marek Plura.