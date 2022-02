Drogi w Dąbrowie Górniczej po zimie są dziurawe. Skończyła się umowa, miasto ratuje sytuację doraźnymi naprawami

Jak dowiedzieliśmy się w dąbrowskim Urzędzie Miejskim 28 lutego nastąpi otwarcie ofert na bieżące utrzymanie dróg, ale nie będzie to jeszcze wieloletnia umowa, gwarantująca, że wszystkie dziury na dobre znikną z miejskich ulic. Tutaj miasto chce rozdysponować 1 mln zł na to, by sytuację po prostu jakoś opanować. Dopiero w marcu ma zostać wyłoniona firma, która kompleksowo zajmie się utrzymaniem nawierzchni dąbrowskich ulic w perspektywie czteroletniej. A więc także ich remontami w taki sposób, by dziury wciąż się nie odnawiały.