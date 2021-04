Druga jezdnia trasy S1 do lotniska w Pyrzowicach nie będzie przejezdna na majówkę

Chociaż 20 kwietnia wykonawca skończył układanie nawierzchni na dziewięciokilometrowym odcinku drugiej jezdni S1, to trasą nie będzie się dało przejechać w czasie tegorocznej majówki. Takie były początkowo plany, jednak dziś już wiadomo, że druga jezdnia S1 między Podwarpiem a Pyrzowicami będzie przejezdna najwcześniej w drugiej połowie maja. Przy czym, warto zaznaczyć, że „przejezdna”, nie oznacza zakończonej inwestycji.

Kierowcy nie pojadą nową S1 podczas majówki Niestety, nadzieje na to, że druga jezdnia drogi ekspresowej S1 między Pyrzowicami i Podwarpiem będzie przejezdna przed majówką, okazały się płonne. Pozostało jeszcze sporo prac, które wykonawca musi zrobić, zanim na trasie pojawią się samochody. I nie zmieni tego nawet fakt, że udało się już ułożyć nawierzchnię asfaltową na całej długości jezdni, czyli na 9 kilometrach.

- Do dokończenia pozostało jednak jeszcze sporo rzeczy – mówi Marek Prusak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. – Na przykład panele akustyczne, montaż barier ochronnych, oświetlenie czy oznakowanie pionowe i poziome – dodaje rzecznik. Brakuje też ogrodzenia trasy, bo drogi ekspresowe, w myśl obowiązujących standardów, podobnie jak autostrady, mają być otoczone siatkowym ogrodzeniem. Ma to zabezpieczać kierowców tej drogi szybkiego ruchu, na przykład przed kolizjami z leśną zwierzyną.

Bez tych elementów ruch samochodowy nie mógłby się tu odbywać bezpiecznie.

S1 cieszy się niechlubną sławą "drogi śmierci" A bezpieczeństwo na tej ekspresowce jest sprawą priorytetową, zważywszy na miano, jakie w ostatnich latach do niej przylgnęło. Jednojezdniowa droga ekspresowa S1, między Podwarpiem i Pyrzowicami, jest nazywana drogą śmierci. Tragiczne wypadki, do których tu dochodzi, rzadko kończą się dobrze. Zaledwie tydzień temu, 16 kwietnia, doszło tam do kolejnej tragedii. W czołowym zderzeniu forda galaxy z ciężarówką śmierć poniosła 28-letnia kobieta i jej trzymiesięczne dziecko. W sumie zderzyło się tam pięć pojazdów. Takie wypadki, zazwyczaj z udziałem ciężarówek, zdarzają się tutaj zbyt często.

To jest droga "prawie" ekspresowa Ekspresowa S1 na tym odcinku była tak naprawdę „ekspresowa” bardzo na wyrost. Obecnie w Polsce na palcach jednej ręki możemy policzyć jednojezdniowe odcinki dróg ekspresowych. Jednym z nich jest właśnie wspomniana S1. Obecne standardy budowy tego typu dróg są już zupełnie inne. Drogi ekspresowe są budowane zazwyczaj jako dwujezdniowe, tak by kierowcy mieli do dyspozycji co najmniej po dwa pasy ruchu w każdym kierunku i by były one bezpiecznie oddzielone od siebie.

W przypadku drogi S1 między Podwarpiem i Pyrzowicami, dwupasmówka za węzłem Podwarpie nagle zwężała się do jednej jezdni. Nie wszyscy kierowcy sobie to od razu uświadamiają, czasem wydaje im się, że jadą dalej drogą w której mają do dyspozycji dwa pasy ruchu w każdym kierunku i np. zaczynają wyprzedzać. Do podobnych sytuacji dochodziło przed węzłem Pyrzowice.

Budowa drugiej jezdni S1 z opóźnieniem Oddana w 2006 roku do użytku jedna jezdnia ekspresowej S1, miała w przyszłości doczekać się dobudowy drugiej jezdni. Ta inwestycja właśnie dobiega końca, choć jak widać wykonawca, czyli konsorcjum firm Rubau Polska Sp. z o.o. i Construcciones Rubau S.A. z Hiszpanii już ma opóźnienie. Zgodnie z kontraktem firma miała oddać drugą jezdnię S1 od Podwarpia do Pyrzowic do 26 kwietnia. Już wiadomo, że tak się nie stanie. Budowa drugiej jezdni ekspresowej S1 od Podwarpia do Pyrzowic, to w Zagłębiu i na Śląsku bardzo ważna inwestycja. To trasa, którą z aglomeracji najprościej można dotrzeć do lotniska w Pyrzowicach. Spadło tempo prac na budowie Hiszpańskie konsorcjum firm Rubau Polska Sp. z o.o. i Construcciones Rubau S.A. niedawno złożyło do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad roszczenie, o przedłużenie czasu trwania tej inwestycji. Warto też nadmienić, że w ostatnich miesiącach znacznie spadło tempo prac na tej budowie.

Powodem przedłużenia kontraktu, czyli całej budowy mają być, według wykonawcy niekorzystne warunki pogodowe w ostatnim czasie, które wpłynęły znacząco na tempo prac.

Przebudowują też następny odcinek drogi do standardów ekspresówki Warto też dodać, że kilka miesięcy temu rozpoczęła się także przebudowa łączącego się z wspomnianym odcinkiem S1 fragmentu DK 1, w kierunku Dąbrowy Górniczej. Dwujezdniowa droga krajowa między węzłem Podwarpie i Dąbrową Górniczą jest przebudowywana do standardów drogi ekspresowej. Wykonawca, czyli firma Budimex, wykonuje tę inwestycje w formule projektuj i buduj. To bardzo ważny odcinek DK 1. Na razie jest to dwupasmówka, ale o statusie drogi krajowej. Pełno na niej kolizyjnych, jednopoziomowych skrzyżowań, często sterowanych sygnalizacja świetlną. By z „krajówki” droga awansowała do statusu drogi ekspresowej, trzeba ją praktycznie wybudować od nowa.

Na prawie siedmiokilometrowym odcinku obecnej drogi krajowej nr 1, między Dąbrową Górniczą i Podwarpiem sporo się więc zmieni. Najważniejszą zmianą będzie wzmocnienie nośności drogi, do parametrów obowiązujących obecnie na nowo budowanych odcinkach dróg ekspresowych. Po przebudowie droga bez problemu wytrzyma nacisk 115 kN/oś. Wykonawca wybuduje tu nowy węzeł Ząbkowice oraz przebuduje istniejący węzeł Pogoria. Do tego, w ramach kontraktu wybudowane będą m.in. cztery mosty i cztery wiadukty drogowe oraz dwie kładki dla pieszych. Ten prawie siedmiokilometrowy odcinek „ekspresówki” powinien być oddany do użytku w listopadzie 2023 roku.

Nauczanie hybrydowe zamiast powrotu do szkół