Drugi dzień turnieju Intel Extreme Masters w Katowicach. Dzisiaj poznamy finalistów turnieju Counter Strike’a. Emocje sięgają zenitu Adam Tobojka

Na długo przed rozpoczęciem rozgrywek przed Spodkiem zaczęły ustawiać się kolejki widzów.

Rozpoczyna się drugi dzień Intel Extreme Masters – międzynarodowego turnieju e-sportów, który już po raz jedynasty zawitał do Katowic. Sobota to tradycyjnie dzień półfinałów, w trakcie których poznamy drużyny i zawodników, którzy będą rywalizować jutro o tytuł mistrzów Counter Strike i Starcraft 2, zapewniając sobie tym samym miejsce w Heroes Hall of Fame.