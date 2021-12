Drugi rok z pandemią. Jaki będzie kolejny? "Będziemy mieli kilka, albo i kilkanaście razy więcej dziennie zakażonych niż teraz" Monika Chruścińska-Dragan

Zdrowia, końca pandemii i powrotu do normalności, życzyć będziemy sobie na nadchodzący nowy rok. Stary, niestety, znów przyćmiła zaraza. Pomimo dostępu do szczepionek i żonglowania obostrzeniami, koronawirus zebrał śmiertelne żniwo. Liczba zgonów w kraju przekroczyła pół miliona. Jeszcze jedna fala nie opadła, a eksperci już zapowiadają kolejną. - Nowy wariant przełamuje odporność poszczepienną i łatwo szerzy się wśród osób niezaszczepionych. Co oznacza, że będziemy mieli dziennie kilka, albo i kilkanaście razy więcej zakażonych niż teraz - przestrzega dr hab. Jerzy Jaroszewicz, kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologicznego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu.