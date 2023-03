Drugie życie mebli z PRL. Kosztują fortunę! Czy warto je odnawiać i dlaczego? Zobaczcie te oferty, będziecie zaskoczeni cenami!

Całkiem niedawno skończył się pewien okres, który pamiętają nie tylko nasi dziadkowie czy rodzice. Sami, częściowo w w nim uczestniczyliśmy – przez jednych znienawidzona, a przez innych kochana – Polska Rzeczpospolita Ludowa. Jeśli zajrzymy do piwnicy czy mieszkania dziadków, powinniśmy odnaleźć pozostałości PRL- u w postaci przedmiotów i mebli. Poza tym, że wróciły do mody wnętrzarskiej, mogą być one warte fortunę! Co sprawia, że dziś chcemy powracać do mebli z tamtego okresu?

Całkiem niedawno skończył się pewien okres, który pamiętają nie tylko nasi dziadkowie czy rodzice. Sami, częściowo w w nim uczestniczyliśmy – przez jednych znienawidzona, a przez innych kochana – Polska Rzeczpospolita Ludowa. Jeśli zajrzymy do piwnicy czy mieszkania dziadków, powinniśmy odnaleźć pozostałości PRL- u w postaci przedmiotów i mebli. Poza tym, że wróciły do mody wnętrzarskiej, mogą być one warte fortunę! Co sprawia, że dziś chcemy powracać do mebli z tamtego okresu?

Meble PRL wracają do mody! Czy warto je odnawiać? Ile można zarobić?

Kiedy znajdziemy już wymarzony mebel warto zastanowić się, jaki efekt chcemy osiągnąć. Internet i czasopisma są pełne metamorfoz takich perełek, można więc do nich sięgnąć po odrobinę inspiracji. W trendach wnętrzarskich, podobnie jak w przypadku mody odzieżowej, trendy mogą przemijać. To co jednak pozostaje w naszej pamięci to styl powiązany objętym okresem. Niektóre elementy wnętrzarskie szybko stają się ponadczasowe, podczas gdy inne są zapomniane po jednym sezonie. Jednak są także takie elementy, które po wielu latach powracają ze zdwojoną siłą. Tak właśnie jest w przypadku mebli z okresu PRL-u, które cechują się dużą wyjątkowością.

Powrót mody PRL-owskiej we wnętrzach

W czasach PRL, podczas urządzania wnętrz, kierowano się głównie dostępnością mebli na rynku. Nie było możliwości wyboru spośród szerokiej gamy modeli, jak obecnie, ale bardziej liczyła się funkcjonalność i pojemność, aby pomieścić wszystkie potrzebne rzeczy dla domowników. Zakupienie wyposażenia nie było trudne, jednakże wszystko było do siebie bardzo podobne. Wiele polskich domów miało identyczne meble, na przykład wykończone wysokim połyskiem meblościanki, co sprawiło, że PRL-owski styl stał się symbolem tamtej epoki i nie da się go pomylić z żadnym innym stylem. Meble wyprodukowane w latach 60-80 XX wieku wyróżniają się wieloma cechami, których dzisiejsze, nowoczesne meble często brakuje. Jedną z z nich jest trwałość. Meble z czasów PRL cechują się solidnością, dzięki której można z nich korzystać przez wiele lat.

Czy warto odnawiać meble z czasów PRL?