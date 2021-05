Drużynowe Mistrzostwa Europy będą promować wśród mieszkańców Śląska maskotki imprezy ZDJĘCIA

Przez najbliższe dwa dni oficjalne maskotki Drużynowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce będzie można spotkać w centrum największych miast Aglomeracji Śląskiej, m.in. w Katowicach, Tychach, Gliwicach czy w Parku Śląskim w Chorzowie. Maskotki będą przemieszczać się po województwie w piątek w godzinach 15-21 oraz w sobotę w godzinach 11-19 zachęcając mieszkańców regionu do kibicowania lekkoatletom w następny weekend na Stadionie Śląskim.

Maskotki będą zapraszać publiczność do udziału w imprezie, rozdawać ulotki, zachęcać do zrobienia sobie z nimi pamiątkowego zdjęcia i wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody. Wystarczy zrobić selfie z wybranym zwierzakiem i wrzucić je pod postem konkursowym na profilu Drużynowych Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce Silesia 2021 na Facebooku lub na Instagramie z #ETCH2021.